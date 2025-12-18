Конкурс на капремонт школы № 93 в Нижнем Новгороде пройдет повторно

Первая попытка найти подрядчика оказалась безуспешной — на открытый конкурс с начальной ценой почти 189 млн рублей не поступило ни одной заявки. Условия и стоимость контракта в повторной закупке остались без изменений. Подведение итогов нового конкурса запланировано на 19 января 2026 года.