Деньги или семья? Как отмечают Новый год Буланова, Сухоруков и другие звёзды

Если для большинства людей Новый год это отдых, каникулы, свободные дни, то для многих артистов праздники — самое трудовое время. И Новый год здесь едва не на первом месте.
Не понимаю все эти «пять минут»!
Игорь Корнелюк, автор более двухсот популярных мелодий, в том числе «Город, которого нет», «Билет на балет» и «Дожди», в эти дни нарасхват, ну, а 31 декабря у него сразу несколько выступлений. Чему заслуженный деятель искусств РФ очень рад.
«Не люблю отдыхать! — откровенно признаётся известный композитор. — Если меня в редких случаях вывозят куда-то к морю, через два дня начинаю выть: “Давайте домой, не могу!”. Мой любимый день — понедельник, выходные мне не нравятся, и отдыхать я не умею от слова совсем».
Немало претензий у артиста и к Новому году.
«Во-первых, не люблю ночью жрать и вообще ненавижу застолья, особенно в последнее время. Если честно, Новый год меня всегда угнетал и утомлял, потому что лечь спать вовремя невозможно. Ненавижу посиделки и все эти “пять минут” — не понимаю. А вот когда ночью реально работаю, пою — меня это безумно радует, потому что я занят делом. Более того, людям это доставляет удовольствие, что приятнее втройне».
Игорь Корнелюк признался, что сейчас «заказов много, и приходится выбирать, потому что здоровье уже не богатырское». Также он вспомнил случай, который с ним приключился на Новый год лет 20 назад.
«Представьте, сплошные “ёлки”, много концертов, казалось, хорошая возможность заработать, — вернулся в прошлое артист. — Словом, мы “пахали” всю неделю до 31 декабря, и в новогоднюю ночь было запланировано шесть выступлений подряд.
И вот еду на последний адрес и понимаю: голос пропал, и я не то что петь, разговаривать не в состоянии. Оставалась надежда, что скоро пять утра и люди разойдутся, но нет — когда отрыл дверь, веселье было в самом разгаре. Тяжёлой походкой я вышел на сцену, и здесь гости вечера так обрадовались, что выхватили микрофон, дружно сами спели весь мой репертуар и ещё минут 40 благодарили — «так им понравилось».
«Желаю всем читателям “АиФ” здоровья, бодрости, удачи и много хороших подарков!» — заключил композитор.
Ноябрь и декабрь — год кормят?
Будет работать в новогоднюю ночь и Татьяна Буланова. Причём звезда эстрады — одна из лидеров праздничного марафона. У заслуженной артистки России только в столице запланировано как минимум четыре выступления на разных площадках, в том числе в пафосных ресторанах.
«То, что у меня будет полноценный рабочий день — нормально, я к этому привыкла, — говорит Татьяна. — Это образ жизни артиста, и всегда надо быть готовым к таким предложениям».
Немаловажно и то, что за главную ночь года можно заработать значительные суммы. По сообщениям экспертов рынка за каждое выступление и исполнение хитов в ночь с 31 декабря на 1 января певица получит от 4 до 6 миллионов рублей. Такой высокий интерес связывают с популярностью её репертуара и приемлемыми гонорарами. Так, билеты на одно из выступлений Татьяны Булановой предлагаются за 9 тысяч рублей. В стоимость входит два бокала игристого, а если захочется поужинать, уже отдельный счёт. На этой площадке выступит и Сосо Павлиашвили.
Но есть артисты, которые предпочитают провести волшебный вечер в домашнем кругу и спокойно отказываются от миллионных доходов. Например, не выступает на корпоративах в Новый год Александр Розенбаум. По словам музыканта, он «нормальный человек, ведёт обычную жизнь и в праздник чувствует себя отлично и без больших заработков». А вот встреча со зрителями — дело святое. 29 и 30 декабря народный артист РФ даст новогодние концерты в БКЗ «Октябрьский», которые станут своеобразным итогом работы за год.
День Добрынизма
Дома, с близкими отмечает Новый год и народная артистка России Анна Ковальчук.
«Никогда не работаю 31 декабря, — подтвердила главная героиня “Тайн следствия”. — Даже большие гонорары не заменят праздник с любимыми людьми, сюрпризы, подарки, смех детей. Они запомнят это на всю жизнь, а деньги растают как дым. Стараюсь беречь свой мир и благодарна судьбе за всё, чем она меня наградила».
Своя позиция у народного артиста России Виктора Сухорукова.
«В Новый год я работаю, но в корпоративах никогда не участвую, так и напишите», — заявил актёр, без которого мы не представляем созданного Алексеем Балабановым легендарного фильма «Брат».
Виктор Бычков — знаменитый егерь Кузьмич из культовой картины «Особенности национальной охоты» (политики, бани, рыбалки) — год Красной Огненной Лошади встретит дома.
«Жена после инсульта ещё не может готовить, рука не работает, но я же #Кузьмич-кулинар, у меня даже такая рубрика есть в социальных сетях, — с оптимизмом смотрит на мир актёр. — К нам придут друзья, я приготовлю филе утки с брусничным соусом и ананасами, запеку картошку. А также наколдую уже традиционный для нашей семьи безалкогольный глинтвейн — я больше 7 лет не употребляю алкоголь ни в каком виде».
Кроме того, в семье подумали о досуге и купили увлекательную настольную игру с 200 героями из самых известных фильмов.
«Обожаем настольные игры, или, как любит говорить тёща — викторины, — улыбается “Кузьмич”. — Сын Добрыня готовится в театральный вуз, учит новые песни, а также переводит на русский хиты с английского языка, так что нам точно будет весело. Кстати, пока Добрыня был маленьким, у нас во время зимних праздников каждый день объявлялся “Днем Добрынизма”! Готовить вкусности и дарить маленькие подарочки было приятно каждый божий день! Поэтому ёлку мы специально не убирали до 13 января и в этом году сделаем также. Считаю, что чем больше поводов для праздника, тем лучше, особенно, когда дома дети».
Домашняя гармония и покой
В тихом семейном кругу встретит Новый год и заслуженный артист России Борис Смолкин. Впрочем, уже сейчас он начал отправлять поздравления своим… одноклассникам.
«Мы поддерживаем тёплые отношения уже многие годы, — рассказал “главный дворецкий страны”. — В 2016-м, как раз на Новый год, даже встречались все вместе в честь 50-летия окончания школы. А в 2021-м отметили 55 лет, как ушли со школьного двора. За это время прежних мальчишек и девчонок разметало по свету. Кто-то живёт в Москве, кто-то в Америке, Германии, Израиле, однако друг друга из вида не теряем. Звоним, помогаем, поздравляем друг друга».
Сам Борис Григорьевич и его жена Светлана будут очень ждать поздравлений от сына Глеба. Сегодня Глеб — известный фигурист. Вместе со своей женой и партнёршей Дианой Дэвис (дочкой знаменитого тренера Этери Тутберидзе) он участвовал в Олимпийских играх 2022 года. Сейчас пара живёт и тренируется в Канаде и готовится к своей второй Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2026-го в Италии.
Дома, в уютной квартире на набережной Мойки соберётся в эту неповторимую ночь и большая семья Боярских.
«Мы все — зимние, почти друг за другом идут дни рождения, поэтому для нас это напряжённое время, — поделилась художественный руководитель Театра им. Ленсовета, супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан. — В декабре дни рождения у Лизы и Михаила Сергеевича, затем в январе у меня и Сергея. Поэтому в Новый год поздравим друг друга. И Лиза, и Серёжа вместе с семьями, внуками приедут к нам. Сейчас все живут в Петербурге, Лиза совсем недалеко от нас».
А вот свою давнюю традицию — после курантов всем вместе, с гостями, выходить на Дворцовую площадь, которая находится рядом, Боярские сейчас оставили. Не хочется нарушать домашнюю гармонию и покой.
«Зимние дни рождения в нашей семье — как маленькие ступеньки, — говорит Лариса Луппиан. — Мы постепенно по ним поднимаемся — и наступает Новый год».