Деньги или семья? Как отмечают Новый год Буланова, Сухоруков и другие звёзды

«Обожаем настольные игры, или, как любит говорить тёща — викторины, — улыбается “Кузьмич”. — Сын Добрыня готовится в театральный вуз, учит новые песни, а также переводит на русский хиты с английского языка, так что нам точно будет весело. Кстати, пока Добрыня был маленьким, у нас во время зимних праздников каждый день объявлялся “Днем Добрынизма”! Готовить вкусности и дарить маленькие подарочки было приятно каждый божий день! Поэтому ёлку мы специально не убирали до 13 января и в этом году сделаем также. Считаю, что чем больше поводов для праздника, тем лучше, особенно, когда дома дети».