МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 1 сентября 2026 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский городской педагогический университет (МГПУ) закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 2026/2027 учебного года. При этом студенты будут переведены в другие вузы, следует из сообщения, размещенного в официальной группе МГПУ во «ВКонтакте».