МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 1 сентября 2026 года

«Для студентов непедагогических направлений гарантировано продолжение обучения по выбранной специальности. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнеры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие», — говорится в сообщении.
В МГПУ подчеркнули, что главная цель вуза — сконцентрировать все ресурсы на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ и развиваться как специализированный педагогический университет.
Студентам направлений «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн» будут даны гарантии перевода целыми группами, сохранения образовательной программы и стоимости обучения. Кроме того, учащимся не нужно будет сдавать дополнительные экзамены.