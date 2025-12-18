Ричмонд
МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 1 сентября 2026 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский городской педагогический университет (МГПУ) закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 2026/2027 учебного года. При этом студенты будут переведены в другие вузы, следует из сообщения, размещенного в официальной группе МГПУ во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

«Для студентов непедагогических направлений гарантировано продолжение обучения по выбранной специальности. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнеры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие», — говорится в сообщении.

В МГПУ подчеркнули, что главная цель вуза — сконцентрировать все ресурсы на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ и развиваться как специализированный педагогический университет.

Студентам направлений «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн» будут даны гарантии перевода целыми группами, сохранения образовательной программы и стоимости обучения. Кроме того, учащимся не нужно будет сдавать дополнительные экзамены.