Расчистка аэропорта продолжается в Николаевске-на-Амуре

Сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре с раннего утра расчищают от снежных завалов аэродром. На лётном поле работает семь единиц техники, включая две аэродромных машины и три ротора для ускоренной снегоочистки взлётно-посадочной полосы протяженностью 1,8 км, рулежных дорожек и стоянок воздушных судов.