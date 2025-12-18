Ричмонд
Расчистка аэропорта продолжается в Николаевске-на-Амуре

Аэропорт закрыт до 20:00 18 декабря.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевске-на-Амуре продолжают бороться с последствиями стихии. Сотрудники аэропорта расчищают взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки и стоянки самолётов. Предположительно, воздушная гавань будет закрыта до 22:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре с раннего утра расчищают от снежных завалов аэродром. На лётном поле работает семь единиц техники, включая две аэродромных машины и три ротора для ускоренной снегоочистки взлётно-посадочной полосы протяженностью 1,8 км, рулежных дорожек и стоянок воздушных судов.

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт, по прогнозам, до 20:00 четверга, 18 декабря.

Ночью, после возобновления работы воздушной гавани, запланировано обслуживание шести рейсов авиакомпании «Аврора» из Хабаровска в Николаевск и обратно.