«Ласточка» будет привозить петербуржцев на 20 минут раньше в Псков

С 2026 года пассажиры Санкт-Петербурга смогут быстрее добираться до Пскова. «Ласточка» будет приезжать в пункт назначения на 20 минут раньше.
Об этом пишет «Вечёрка» со ссылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Скорость поезда составит 120 км/ч, а не 100 как это было ранее.
Разгоняться «Ласточка» будет на участке Плюсса — Струги Красные. Скорость поезда увеличится после ремонта трех перегонов от Пскова до Луги. Также организуют капитальный ремонт участка ж/д путей Новосокольники — Шубино.