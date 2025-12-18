В Калининградской области хотят заменить треть автомобилей «скорой» в 2026 году

«В этом году мы уже объявили конкурсные процедуры на закупку 12 автомобилей скорой помощи для Центра скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. На следующий год по согласованию с Минпроторгом за счет федеральных средств у нас будет покупка автомобилей для скорой помощи. Нам необходимо заменить (с учетом 12 машин, которые мы сейчас купим — их поставка ожидается ориентировочно до конца января 26-го года) 39 автомобилей в 2026 году. Ну и далее необходимо последовательно менять весь автопарк», — сообщил министр.