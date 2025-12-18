В Калининградской области хотят заменить треть автомобилей «скорой» в 2026 году

Калининградский минздрав объявил о планах замены трети автомобилей скорой медицинской помощи в 2026 году. Об этом во вторник, 16 декабря, на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Калининградской торгово-промышленной палаты сделал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.
Дмитриев отметил, что обновление автомобилей предполагается в рамках нацпроекта и будет проходить параллельно с заменой 30 ФАПов и капремонтом трех поликлиник в районах Калининградской области.
«В этом году мы уже объявили конкурсные процедуры на закупку 12 автомобилей скорой помощи для Центра скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. На следующий год по согласованию с Минпроторгом за счет федеральных средств у нас будет покупка автомобилей для скорой помощи. Нам необходимо заменить (с учетом 12 машин, которые мы сейчас купим — их поставка ожидается ориентировочно до конца января 26-го года) 39 автомобилей в 2026 году. Ну и далее необходимо последовательно менять весь автопарк», — сообщил министр.
Дмитриев напомнил, что всего в Центре скорой помощи на сегодняшний день 122 автомобиля.
В ноябре этого года сообщалось, что Калининградской области выделили более 90 млн рублей на закупку десяти машин скорой помощи.
Ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались.