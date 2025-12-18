Власти Ростова собираются закупить почти 400 газомоторных автобусов

В Ростове-на-Дону на специальном совещании обсудили Стратегию развития транспортного комплекса города до 2030 года, разработанную компанией «МосТрансПроект». Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
В рамках масштабного обновления в донской столице планируют закупить 393 автобуса, причем приоритет намерены отдавать исключительно газомоторной технике. Подобные рекомендации дадут и частным перевозчикам.
Также в городе намерены увеличить фактический выпуск машин на линии до 90%. Кроме того, планируется рост годового пассажиропотока, с 491 млн до 545 млн человек.
Должны открыть новые направления в перспективные жилые районы, а часть маршрутов оптимизировать, например, из автобусных маршрутов № 6 и 6А собираются сделать один. Рассмотривается возможность изменения схемы движения автобуса № 90А.
— Относительно изменений маршрутов хочу обратить внимание — все написанное не догма, а предмет обсуждения, — отметил первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Владимир Иванов.
