Новая услуга проверки авто перед покупкой или продажей появилась в Беларуси

В Беларуси появилась новая услуга, связанная с проверкой авто.

Источник: Комсомольская правда

Новая услуга проверки авто перед покупкой или продажей появилась в Беларуси. Подробности рассказали в «Белтехосмотре».

Речь идет про комплексную (предпродажную) диагностику транспортного средства. Новая услуга направлена на то, чтобы объективно оценить текущее техническое состояние авто перед его продажей или покупкой, а также в момент эксплуатации.

В организации обратили внимание, что получение официального диагностического заключения от независимого госпредприятия минимизирует риски скрытых дефектов, обеспечит объективную и независимую оценку технического состояния машины.

Осмотр авто будет проводиться по нескольким направлениям. К примеру, может быть проведена инструментальная проверка при помощи сертифицированных средств измерения (приборы для проверки света фар, тормозной стенд и так далее). Указана оценка основных кузовов систем, включая двигатель, тормозную систему, подвеску и другое. Может быть проведена компьютерная диагностика (входит в стоимость полной услуги) с использованием автосканера Launch для выявления скрытых ошибок и неисправностей.

Стоимость комплексной диагностики составит 60 рублей. Если белорус отказывается от компьютерной проверки, то цена будет 40 рублей.

Ранее мы собрали, как выглядели простые белорусы полвека назад в 1975-м. Теплые кадры из документального фильма о Беларуси, проникнутые атмосферой тех лет.

Кстати, автомобильная ассоциация сообщила, что 150 тысяч автомобилей было продано в Беларуси с начала 2025 года.

Тем временем крупный белорусский банк ввел ограничения по снятию наличных с карт.