Новая услуга проверки авто перед покупкой или продажей появилась в Беларуси

Осмотр авто будет проводиться по нескольким направлениям. К примеру, может быть проведена инструментальная проверка при помощи сертифицированных средств измерения (приборы для проверки света фар, тормозной стенд и так далее). Указана оценка основных кузовов систем, включая двигатель, тормозную систему, подвеску и другое. Может быть проведена компьютерная диагностика (входит в стоимость полной услуги) с использованием автосканера Launch для выявления скрытых ошибок и неисправностей.