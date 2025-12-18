В Наццентре «Россия» на Енисее открыта новая экспозиция

В регионе развиваются различные виды спорта, такие как хоккей с мячом, регби, скалолазание, биатлон, футбол, баскетбол, волейбол и другие. Экспозиция включает форму игроков красноярских спортивных команд, мини-площадку ГТО, импровизированную стену почета с именами чемпионов и билборды с изображениями известных краевых спортсменов.
Локация предлагает множество интерактивных возможностей. Посетители могут виртуально сыграть с известными атлетами в различные виды спорта или в настольные игры. Также есть возможность подняться на настоящий пьедестал почета и почувствовать эмоции спортсмена в его звездный час.
На презентации спортивной экспозиции прошла встреча воспитанников спортивных школ с двукратным чемпионом мира по хоккею с шайбой и президентом хоккейного клуба «Сокол» Александром Сёминым. Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил, что место для общения было выбрано неслучайно, так как Красноярский край — один из первых регионов, где открылся национальный центр «Россия». Здесь можно увидеть достижения края в различных сферах, включая спорт. Экспозиция демонстрирует не только профессиональный, но и массовый спорт, который учит дисциплине и помогает достигать успехов в любых областях.
На другой встрече учащиеся спортивных школ пообщались с руководителем забегов «Красмарафон» Николаем Трегубовым и организатором клуба «Горностай» Эдуардом Власовым, которые являются популяризаторами массового спорта в крае. Они считают, что массовый спорт — это отличный способ поддержания здоровья и семейного досуга.