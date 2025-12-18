В Наццентре «Россия» на Енисее открыта новая экспозиция

На презентации спортивной экспозиции прошла встреча воспитанников спортивных школ с двукратным чемпионом мира по хоккею с шайбой и президентом хоккейного клуба «Сокол» Александром Сёминым. Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил, что место для общения было выбрано неслучайно, так как Красноярский край — один из первых регионов, где открылся национальный центр «Россия». Здесь можно увидеть достижения края в различных сферах, включая спорт. Экспозиция демонстрирует не только профессиональный, но и массовый спорт, который учит дисциплине и помогает достигать успехов в любых областях.