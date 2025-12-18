Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

Правительство столицы утвердило присвоение статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС, соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.
В 2021 году завершился капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС и Дворца бракосочетания № 4, который на тот момент был крупнейшим в столице. В 2022—2023 годах прошел ремонт Кутузовского и Шипиловского отделов ЗАГС, после чего оба здания стали Дворцами бракосочетания. В них обновили дизайн интерьеров для регистрации брака. Зимой 2022 года было завершено строительство Дворца бракосочетания в Южном Бутове.
Кроме того, в 2024 году после комплексного ремонта открылся Зеленоградский отдел ЗАГС, а в 2025 году начали работу обновленный Таганский и новый Митинский ЗАГСы, которые теперь официально вошли в число столичных Дворцов бракосочетания.
Параллельно с этим с 2019 года по запросу молодоженов развивается проект «Новые адреса счастья», в рамках которого открыто более 30 необычных площадок для торжественной регистрации — в музеях, усадьбах, гостиницах и даже на стадионах.
В 2025 году к ним добавились три площадки для выездной регистрации брака: в кинопарке «Москино», пространстве «Яуза» и библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова. Также впервые прошли церемонии верхом на лошадях, на фоне цветущей сакуры, в Екатерининском парке и на площадках проекта «Лето в Москве» на Манежной, Тверской и Болотной площадях, Тверском и Страстном бульварах.
Неторжественная регистрация брака сосредоточена в центрах госуслуг «Мои документы». В настоящее время в Москве действует около 200 мест для заключения брака, включая 11 Дворцов бракосочетания, более 30 выездных площадок и 135 центров госуслуг.
За 11 месяцев было зарегистрировано 86 819 браков, что превышает показатель прошлого года — 84 166. При этом около 65% церемоний прошли в торжественной обстановке, 75% молодоженов по-прежнему выбирают Дворцы бракосочетания, а 25% — один из «новых адресов счастья».
Ранее свадебный организатор Евгения Лейбман назвала стиль «а-ля рус» трендом для зимних свадеб. Она уточнила, что в тренде не фольклорный, а именно современный стиль. Девушки выбирают массивные украшения и ободки, а платья дополняют мехом и другими декоративными элементами.