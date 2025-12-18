Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

В 2021 году завершился капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС и Дворца бракосочетания № 4, который на тот момент был крупнейшим в столице. В 2022—2023 годах прошел ремонт Кутузовского и Шипиловского отделов ЗАГС, после чего оба здания стали Дворцами бракосочетания. В них обновили дизайн интерьеров для регистрации брака. Зимой 2022 года было завершено строительство Дворца бракосочетания в Южном Бутове.