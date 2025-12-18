В Иркутской области напомнили о запрете на самостоятельную вырубку ёлок

Для охраны хвойных деревьев от незаконных рубок с 8 декабря в регионе проводится операция «Метель». Ежедневно леса патрулируют более 350 сотрудников лесной охраны и полиции. На сегодняшний день уже выявлено пять случаев незаконной вырубки, по трем из них материалы переданы в полицию для заведения уголовных дел. Мероприятие продлится до 31 декабря.