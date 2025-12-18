Ричмонд
В Иркутской области напомнили о запрете на самостоятельную вырубку ёлок

Для охраны хвойных деревьев с 8 декабря в регионе проводится операция «Метель».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области подвели итоги аукционов на заготовку новогодних елей. В 2025 году было продано 800 деревьев на участках в Братском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Слюдянском лесничествах.

Ёлки для праздника можно легально приобрести только двумя способами: на официальных ёлочных базарах или напрямую у лесопользователей. Самостоятельная заготовка или вырубка елей в лесу запрещена и карается штрафами.

Для охраны хвойных деревьев от незаконных рубок с 8 декабря в регионе проводится операция «Метель». Ежедневно леса патрулируют более 350 сотрудников лесной охраны и полиции. На сегодняшний день уже выявлено пять случаев незаконной вырубки, по трем из них материалы переданы в полицию для заведения уголовных дел. Мероприятие продлится до 31 декабря.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в южных районах Иркутской области дорожники расчищают трассы от снега.