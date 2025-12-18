В Волгограде главная елка Волгограда «переехала» в Горсад

В Волгограде 20 декабря 2025 года зажгут огни на главной городской елке. В этом году мэрия объявила главной живую 17-метровую ель в Горсаду возле главной сцены. В прошлом году главной назначили искусственную ель в ЦПКиО, что не очень понравилось горожанам. Волгоградцы требуют вернуть главный атрибут праздника на главную площадь города — площадь Павших Борцов, куда люди в новогодние праздники приезжали с детьми все прошлые годы. Так было до того, как началась эта чехарда с переездом главной елки на набережную, в парк «Раздолье», в ЦПКиО. Теперь неожиданно главным местом праздничных гуляний назначили Горсад.
Уже в эту субботу, 20 декабря, здесь начнут праздновать приближающийся Новый год. Праздник в честь зажжения огней на елке начнется в 15.30, вместе с тем откроется резиденция Деда Мороза. Мэрия обещает большую праздничную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки, лошадки Искорки, Снеговика и Бабы Яги. Развлекать горожан будут также солисты МУК «Волгоградконцерт» и артисты МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда. Продлится мероприятие до 19.00, когда большие и маленькие гости прокричат “Елочка, гори!”.
Как рассказали в администрации Волгограда, резиденция Деда Мороза в Городском саду будет работать ежедневно до 11 января с 12:00 до 19:00.