В Волгограде главная елка Волгограда «переехала» в Горсад

В Волгограде 20 декабря 2025 года зажгут огни на главной городской елке. В этом году мэрия объявила главной живую 17-метровую ель в Горсаду возле главной сцены. В прошлом году главной назначили искусственную ель в ЦПКиО, что не очень понравилось горожанам. Волгоградцы требуют вернуть главный атрибут праздника на главную площадь города — площадь Павших Борцов, куда люди в новогодние праздники приезжали с детьми все прошлые годы. Так было до того, как началась эта чехарда с переездом главной елки на набережную, в парк «Раздолье», в ЦПКиО. Теперь неожиданно главным местом праздничных гуляний назначили Горсад.