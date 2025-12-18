Роспотребнадзор Приморья озвучил норму мандаринов для взрослого человека

Здоровому взрослому человеку можно съедать от четырех до шести мандаринов в день. Однако эксперты Роспотребнадзора Приморья предупреждают, что эти фрукты могут вызывать аллергию и проблемы с пищеварением, поэтому важно соблюдать не только норму, но и время их употребления, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Цитрусовые относятся к часто встречающимся пищевым аллергенам, поэтому аллергия может возникать даже на небольшое количество фруктов. Аллергия может проявиться в виде зуда, высыпаний, отека слизистых, губ или век, усиления симптомов астмы, кишечного дискомфорта», — приводит пресс-служба слова начальника отдела гигиены питания Управления Роспотребнадзора по Приморью Ольги Шорниковой.
По словам Ольги Шорниковой, мандарины не стоит есть на голодный желудок из-за их способности повышать кислотность. Оптимальное время через 1,5−2 часа после основного приема пищи, но не позднее 15 часов, чтобы избежать возможного расстройства кишечника вечером.
Для детей суточная норма значительно меньше и зависит от возраста. Малышам до года цитрусовые давать не рекомендуется. Детям от года до трех можно предложить лишь две-три дольки, с трех лет — половину мандарина, а дошкольникам 5−6 лет — не более одного целого плода в день.
При выборе мандаринов в магазине специалисты советуют обращать внимание на внешний вид и вес. Следует покупать упругие, равномерно окрашенные фрукты без вмятин и темных пятен. Спелый плод легко чистится и имеет яркий аромат. Зеленые пятна или хвостик указывают на незрелость, а слишком твердая и сморщенная кожура на то, что мандарин перезрел.