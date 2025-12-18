Роспотребнадзор Приморья озвучил норму мандаринов для взрослого человека

Для детей суточная норма значительно меньше и зависит от возраста. Малышам до года цитрусовые давать не рекомендуется. Детям от года до трех можно предложить лишь две-три дольки, с трех лет — половину мандарина, а дошкольникам 5−6 лет — не более одного целого плода в день.