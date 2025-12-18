В России создают сорбент из редкого минерала с Кольского полуострова

«Ученые Кольского научного центра РАН уже не в первый раз доказывают, что, зная структуру минерала, можно создать его синтетический аналог с необходимыми свойствами и поставили перед собой цель оценить сорбционные свойства природного армбрустерита по отношению к одновалентным и двухвалентным катионам и попытаться синтезировать его искусственный аналог», — сообщили в Минобрнауки.