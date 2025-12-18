Ричмонд
Омские беспилотники выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений

Омские БЛА продаются со скидкой в 10%

Источник: Комсомольская правда

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось необычное сообщение — вот так вот запросто там продаются омские беспилотники «ОмДжет 02». В Омске разработкой и производством этих БЛА занимается компания «Роспроект».

Как гласит объявление, беспилотник «ОмДжет 02» продается с существенной скидкой в 10% — за 2 160 000 рублей вместо 2 400 000. Техника может применяться для выполнения аэpoфoтoсъемки, воздушнoго лазерного сканирования, мультиспектральной съемки, мониторинга и разведки. Полет может выполняться в автоматическом и полуавтоматическом режимах с возможностью следовать рельефу местности. Максимальная дальность полета составляет до 140 км, время полета — до 120 минут при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омские разработчики беспилотников «ОмДЖЕТ» получили сертификат «Сделано в России».