Политолог Виктор Жосу считает, что власти намеренно не хотят называть национализацией «присвоение» топливного терминала, потому что тогда пришлось бы платить компенсацию владельцу. Вместо этого, по сути, имущество просто изымают без законных оснований, отметил эксперт. По его словам, в данном случае речь идет об экспроприации без правовых оснований.
«В данном случае имеем банальную экспроприацию. Точь-в-точь как при большевиках после 1917 года. Ой, как больно будет когда-нибудь (возможно, уже в обозримом будущем) Республике Молдова, то есть всем нам, потому что расплачиваться придется налогоплательщикам. А всё из-за тупости и продажности властей», — заявил Жосу.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.
От избирателей, живущих тут, в Молдове, ничего не зависит (далее…).
Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.
У людей появляется масса каких-то совершенно чужих контактов незнакомых пользователей (далее…).
В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.
Педагогам долго придется ждать повышения зарплат (далее…).