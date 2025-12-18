В Татарстане для увеличения речных грузоперевозок восстановят 52 причальные стенки

Ханифов отметил, что в 2024 году по рекам Татарстана было перевезено 26,2 миллиона тонн грузов. В долгосрочной перспективе министерство ставит цель увеличить этот объем до 50 миллионов тонн в год. В 2023 году показатель достигал 33 миллионов тонн.