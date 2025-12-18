В Татарстане для увеличения речных грузоперевозок восстановят 52 причальные стенки

Власти Татарстана намерены восстановить 52 причальные стенки на Волге и Каме, сохранившиеся с советских времен, чтобы стимулировать развитие речных грузоперевозок. Об этом на встрече с журналистами заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
По словам министра, после анализа выяснилось, что в регионе сохранилось больше причалов, чем ожидалось. Среди них есть мощные сооружения. Восстановление инфраструктуры может финансироваться за счет кредитов, а гранты помогут покрыть проценты по ним.
Ханифов отметил, что в 2024 году по рекам Татарстана было перевезено 26,2 миллиона тонн грузов. В долгосрочной перспективе министерство ставит цель увеличить этот объем до 50 миллионов тонн в год. В 2023 году показатель достигал 33 миллионов тонн.
Напомним, 10 декабря паромная переправа между Казанью и Верхним Услоном завершила работу. Причиной остановки стали неблагоприятные погодные условия.