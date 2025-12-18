На Западном в Ростове после атаки БПЛА ввели режим ЧС

На Западном в Ростове-на-Дону, на территории пострадавшей от БПЛА, ввели режим ЧС. Об этом по итогам внеочередного совещания сообщил глава города Александр Скрябин.
Глава донской столицы распорядился о проведении обходов для оценки ущерба, а также потребовал совместно с УК организовать работы по закрытию теплового контура во всех пострадавших жилых помещениях.
Коммунальные службы должны приступить к уборке территорий, прилегающих к месту происшествия.
Также в Ростове откроют прием заявлений от пострадавших. Места оперативных штабов озвучат немного позже.
— Впервые при атаке беспилотников в донской столице погибли люди. Выражаю соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал Александр Скрябин.
Напомним, в ночь на 18 декабря в порту Ростова загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушили на площади 20 кв. метров. Также ущерб получила многоэтажная новостройка в западной части города, в этом случае никто не пострадал.
Добавим, в Батайске после налета ВСУ ранения получили семь человек, четверым оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из пострадавших спасти не смогли.
