Россияне смогут восстановить замороженный аккаунт на «Госуслугах» через MAX

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россияне смогут дистанционно вернуть доступ к замороженному аккаунту на «Госуслугах» через сервис MAX, сообщило Минцифры в своем канале.
«Если ваш аккаунт “заморожен” на 72 часа из-за подозрительной активности, вы можете восстановить полный доступ досрочно. Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ — с помощью цифрового ID в MAX. Это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности», — говорится в заявлении.
Как отметили в министерстве, прибегать к такому способу раньше чем через 72 часа не обязательно: пользователь может выбрать другую опцию или дождаться окончания периода «заморозки».
Последняя происходит при выявлении подозрительной активности. В этом случае блокируется вход в разделы с финансовой информацией и возможность авторизоваться с помощью «Госуслуг», например на сайтах МФО и в приложении «Госключ».
В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
С 1 сентября МAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает сервис «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».