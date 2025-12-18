Ричмонд
РЖД начали испытывать стрелочный перевод для ВСМ Петербург — Москва

ОАО РЖД начало испытания стрелочного перевода длиной для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Источник: пресс-служба РЖД

Перевод позволит поездам двигаться со скоростью до 400 км/ч в прямом направлении и до 120 км/ч в боковом. Опытный образец длиной 118 метров смонтировали на Муромском стрелочном заводе. Такое же число новых стрелок потребуется для всей ВСМ.

В ходе испытаний специалисты проверят надежность всей конструкции, проведут имитацию отказов ее элементов и протестируют на восстановление работоспособности. Управлять стрелкой будут с помощью специально разработанного для нее аппаратно-программного комплекса, ведущего непрерывную диагностику системы.