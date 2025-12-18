Ричмонд
Здание паровой прачечной в Пушкине признали региональным памятником

Бывшую царскую прачечную законсервируют и позже отреставрируют.

Источник: Комсомольская правда

Здание бывшей механической паровой прачечной Царскосельского дворцового правления на Набережной улице в Пушкине получило статус памятника регионального значения. Постройка 1898−1904 годов возведена по проекту придворного архитектора Александра Баха.

— Фасады сооружения, выдержанные в кирпичном стиле, украшают фигурные филенки и машикули. В 1910 году для прачечной была заказана новая паровая машина из Германии. В годы Великой Отечественной войны комплекс сильно пострадал, а в 2011 и 2013 годах пережил пожары и был заброшен, — рассказали в пресс-службе КГИОП.

Новый этап в жизни исторического здания начался в 2021 году, когда его передали в безвозмездное пользование приходу Вознесенского (Софийского) собора. Сейчас по заданию КГИОП разрабатывается проект по консервации, реставрации и приспособлению бывшей прачечной для современного использования, что позволит сохранить уникальный памятник промышленной архитектуры.