В Калининградской области с 1 января повышаются тарифы на газ

В Калининградской области с 1 января 2026 года повышаются розничные цены на природный газ для населения. Соответствующий приказ издала региональная Служба по государственному регулированию цен и тарифов.
Как изменятся тарифы на природный (сетевой) газ:
- 13,52 (было 13,30) руб./куб. м — для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты, а также нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (при отсутствии других направлений использования газа);
- 12,42 (было 12,22) руб./куб. м — для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (при отсутствии других направлений использования газа);
- 9,624 (было 9,467) руб./куб. м — на отопление и использование газа на другие цели;
- 9,576 (было 9,419) руб./куб. м — на отопление, горячее водоснабжение и выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.
Рост тарифов связан с грядущим увеличением НДС с 20 до 22%. Очередная ежегодная индексация платы за газ будет проведена в октябре 2026 года.
В Госдуме призвали отменить рост платы за коммунальные услуги в 2026 году.