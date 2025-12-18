В Батайске ввели локальный режим ЧС, начали оценку ущерба

В Батайске еще ночью, непосредственно после воздушной атаки, ввели локальный режим ЧС. На месте работает оперативный штаб, задействованы спасатели, полиция, медики, коммунальные службы, рассказал глава города Валентин Кукин.
— Возгорание ликвидировано, территория обследуется. Специалисты МЧС, полиции, управления ЖКХ и МБУ «Защита» обходят дома, фиксируют повреждения, проверяют инженерные сети, — добавил Валентин Кукин.
По словам главы города, в городской администрации уже начали прием заявлений от пострадавших. С людьми работают специалисты управления социальной защиты населения.
— Прошу сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять в сети непроверенные данные и кадры с места ЧС, — написал в своем телеграм-канале Валентин Кукин.
Также чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего при атаке БПЛА и пожелал скорейшего восстановления всем, кто находится под наблюдением врачей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.