В Челябинске создали импортозамещающие соленоидные клапаны для ТЭК

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Приборостроители в Челябинске создали замещающие импорт соленоидные клапаны, которые могут исправно работать 30 лет, применимы при экстремально низкой температуре и топливно-энергетическом комплексе, на железной дороге и в аэрокосмической отрасли. Об этом ТАСС сообщили в руководстве Фонда развития промышленности Челябинской области.