Страховка автомобилей подешевела на четверть в Приморье

Напомним, что траты приморцев на содержание автомобиля за четыре года выросли на 25−30 процентов, рассказали участники авторынка. Среднегодовые расходы автовладельца с учётом топлива, техобслуживания и других превысили 10 тысяч в месяц. А если в семье две машины, личный транспорт может обходиться супругам 300−350 тысяч рублей в год и больше. Вместе с экспертами ИА PrimaMedia проанализировало, какие модели авто идеально впишутся в семейный бюджет при невысоких доходах.