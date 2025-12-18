Страховка автомобилей подешевела на четверть в Приморье

Страховой рынок Приморья по итогам трех кварталов 2025 года показывает разнонаправленную динамику. В регионе выросло число оформленных полисов, а общие сборы в автостраховании приблизились к 5 млрд рублей, но средняя стоимость страховок снизилась, сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
«Средняя стоимость обязательной автомобильной страховки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшилась на 2,5% и составила 7,8 тыс. рублей. Автокаско в среднем подешевело на 25%, до 13,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
С января по сентябрь 2025 года приморцы оформили более 552 тысяч автостраховок. Из них 455 тысяч пришлось на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и почти 97 тысяч — на договоры добровольного каско.
Несмотря на удешевление полисов, средний размер страховых выплат заметно увеличился. Так, по ОСАГО он вырос на 11,6 тысячи и составил 148 тысяч рублей. Компенсации по каско стали больше в среднем на 46,3 тысячи, достигнув 268 тысяч рублей.
В Банке России пояснили, что с 9 декабря в некоторых регионах изменились территориальные коэффициенты, влияющие на цену «автогражданки». Однако для Приморского края эти значения остались прежними.
«Коэффициент уменьшился там, где средняя стоимость классических полисов ОСАГО была выше среднероссийской, а увеличился там, где действующие показатели не соответствовали возросшим убыткам, а также на территориях с высокими рисками мошенничества», — приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максима Макарова.
В целом за отчетный период в Приморье было заключено 1,3 млн договоров по всем видам страхования. Суммарный объем собранных страховых премий составил 24,5 млрд рублей.
Напомним, что траты приморцев на содержание автомобиля за четыре года выросли на 25−30 процентов, рассказали участники авторынка. Среднегодовые расходы автовладельца с учётом топлива, техобслуживания и других превысили 10 тысяч в месяц. А если в семье две машины, личный транспорт может обходиться супругам 300−350 тысяч рублей в год и больше. Вместе с экспертами ИА PrimaMedia проанализировало, какие модели авто идеально впишутся в семейный бюджет при невысоких доходах.