Берега реки Пулковки вернули государству из частной собственности

Прокуратура Московского района добилась возврата в федеральную собственность участка береговой полосы. Речь идет о 700 квадратных метрах земли у реки Пулковки на юге Петербурга, которые в 2005 году были незаконно отчуждены в частные руки.
— В ходе проверки выяснилось, что передача этого участка, входящего в территорию общего пользования, нарушала водное и земельное законодательство. Это ограничивало права граждан на свободный доступ к водным объектам, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Прокурор района направил официальное представление частному собственнику. В результате, после проведения необходимых кадастровых работ, спорный участок береговой полосы был возвращен в собственность Российской Федерации. Теперь доступ к этому участку реки Пулковки должен быть свободным для всех горожан.