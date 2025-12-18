Берега реки Пулковки вернули государству из частной собственности

Прокурор района направил официальное представление частному собственнику. В результате, после проведения необходимых кадастровых работ, спорный участок береговой полосы был возвращен в собственность Российской Федерации. Теперь доступ к этому участку реки Пулковки должен быть свободным для всех горожан.