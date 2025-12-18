Актер Николай Наумов назвал вопрос красноярской журналистки «тупым»

Актер Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны», посчитал вопрос красноярской журналистки одного из федеральных телеканалов «тупым». Такое видео появилось накануне в социальных сетях.
Наумов прилетел в краевой центр на съемки полнометражного художественного фильма «Масленица». Во время общения с прессой актер резко отреагировал на вопрос о впечатлениях от города.
— Тупее вопросов невозможно придумать. Все начинается именно с этого: «Как вам Красноярск, Сибирь?». Классно, я здесь бывал неоднократно, — недовольно ответил артист.
Мнение горожан разделилось: кто-то ругает актера за грубое поведение, некоторые же посчитали вопрос скучным.
Комедию снимет московская кинокомпания, в съемках задействованы около 40 красноярских актеров. На большие экраны картина выйдет в 2027 году.
