Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Николай Наумов назвал вопрос красноярской журналистки «тупым»

Он прилетел в Красноярск на съемки фильма.

Источник: Комсомольская правда

Актер Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны», посчитал вопрос красноярской журналистки одного из федеральных телеканалов «тупым». Такое видео появилось накануне в социальных сетях.

Наумов прилетел в краевой центр на съемки полнометражного художественного фильма «Масленица». Во время общения с прессой актер резко отреагировал на вопрос о впечатлениях от города.

— Тупее вопросов невозможно придумать. Все начинается именно с этого: «Как вам Красноярск, Сибирь?». Классно, я здесь бывал неоднократно, — недовольно ответил артист.

Мнение горожан разделилось: кто-то ругает актера за грубое поведение, некоторые же посчитали вопрос скучным.

Комедию снимет московская кинокомпания, в съемках задействованы около 40 красноярских актеров. На большие экраны картина выйдет в 2027 году.

Ранее мы писали, что в Красноярске к 400-летию города появится памятная стела на кольце по улице Калинина.