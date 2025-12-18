В России запатентовали технологию для контроля геометрии каналов ИТЭР

«ИТЭР — уникальный проект, и все задачи, с которыми сталкиваются наши ребята и их коллеги на этом проекте, технически сложные, которые порой не решить, не придумав что-то абсолютно новое. Методика, которую разработала наша команда, один из ярких тому примеров. Способа измерить длинное и глухое отверстие на предмет отклонений просто не существовало, потому что не было такой потребности. Она появилась в ИТЭР и была успешно решена. Позже было решено запатентовать этот метод. Правообладателем патента является госкорпорация “Росатом”, но в рамках работы в ИЯФ СО РАН наши специалисты могут ей пользоваться и применять в своей работе», — приводит пресс-служба слова ведущего специалиста по интеллектуальной собственности Отдела научно-информационного обеспечения ИЯФ СО РАН Виктории Максимовской.