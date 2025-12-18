В Воронежской области утвердили границы зон подтопления в 324 населенных пунктах

Это означает, что сведения об ограничениях стали официально доступными, а хозяйственная деятельность на этих территориях теперь регламентирована. Правила запрещают в зонах подтопления строительство капитальных объектов — жилых домов и нежилых зданий — без предварительного сооружения инженерной защиты от паводковых вод. Также на этих территориях не допускается организация кладбищ, скотомогильников, свалок отходов и авиационная обработка химикатами для борьбы с вредителями.