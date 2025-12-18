В Воронежской области утвердили границы зон подтопления в 324 населенных пунктах

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области завершило работу по установлению границ зон затопления и подтопления, охватывающих 324 населенных пункта. Данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в ведомстве 18 декабря.
Это означает, что сведения об ограничениях стали официально доступными, а хозяйственная деятельность на этих территориях теперь регламентирована. Правила запрещают в зонах подтопления строительство капитальных объектов — жилых домов и нежилых зданий — без предварительного сооружения инженерной защиты от паводковых вод. Также на этих территориях не допускается организация кладбищ, скотомогильников, свалок отходов и авиационная обработка химикатами для борьбы с вредителями.
Наличие таких сведений в ЕГРН позволяет собственникам и потенциальным покупателям земельных участков заранее узнавать о существующих ограничениях и объективно оценивать риски при использовании земли. Кроме того, границы зон отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и в проектах планировки территорий.