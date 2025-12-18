Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Невского в Калининграде украсят художественной подсветкой

На проект выделили 580 тысяч рублей.

Источник: Калининград.Ru

Улицу Невского в Калининграде украсят художественной подсветкой. На проект выделили 580 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Как отметили в телеграм-канале городской администрации, подсветку установят на муниципальных зданиях. Конструкции не будут вешать на жилые дома. В проекте нужно предусмотреть разные световые элементы: гирлянды, консоли, растяжки над дорогой, арки и панно. В документации также необходимо описать режимы работы освещения — ежедневный и праздничный.

Работы проведут для создания «вечернего и ночного облика улицы», «формирование благоприятной психологической атмосферы в тёмное время суток» и «повышения туристической привлекательности города». Подсветка должна выявить архитектурные доминанты улиц, а также подчеркнуть особенности зданий и декоративные элементы.

Подрядчика определят 26 декабря. Разработать проект нужно в течение 110 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщали, что в Калининграде украсят художественной подсветкой улицы Черняховского и Баранова. На подготовку проекта выделили 560 тысяч рублей. Специалисты должны изучить историю и особенности улиц, выявить характерные объекты, интересные детали и текстуры.

В регионе начали активно устанавливать архитектурно-художественную подсветку с 2022 года. Работы проводят в Калининграде, Черняховске, Советске и Железнодорожном.