Улицу Невского в Калининграде украсят художественной подсветкой

Как отметили в телеграм-канале городской администрации, подсветку установят на муниципальных зданиях. Конструкции не будут вешать на жилые дома. В проекте нужно предусмотреть разные световые элементы: гирлянды, консоли, растяжки над дорогой, арки и панно. В документации также необходимо описать режимы работы освещения — ежедневный и праздничный.