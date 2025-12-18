Ричмонд
Заксобрание поддержало отмену наличной оплаты проезда в нижегородском транспорте

Депутаты заксобрания одобрили сразу в двух чтениях закон об отмене наличной оплаты проезда в Нижегородской агломерации. За его принятие во втором чтении 18 декабря проголосовали 37 депутатов, против — шесть.

Источник: Коммерсантъ

Законопроект подготовили в областном правительстве. Изначально предлагали ввести полностью безналичную оплату проезда с 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде, с 2028 года — в Дзержинске, Арзамасе, Балахнинском, Городецком, Богородском округах и на Бору.

Однако затем фракция «Единая Россия» внесла поправку об отложении срока введения изменений в Нижнем Новгороде на 1 июля 2026 года. Полгода нужно, чтобы подготовились перевозчики, а в торговых сетях наладили продажу транспортных карт.

На пленарном заседании публично против закона высказался только руководитель фракции КПРФ Роман Кабешев. Коммунисты считают, что необходимо сохранить возможность наличной оплаты.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее минтранс области хотел отменить наличную оплату с 1 ноября 2025 года, затем вопрос отложили.

