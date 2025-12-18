Ричмонд
В Татарстане за год закуплено более 120 новых автобусов

Большая часть техники поступила в крупные города.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Татарстан приобрел более 120 новых автобусов для обновления парка общественного транспорта. Большая часть техники поступила в крупные города.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, 80 единиц направлены в Набережные Челны, 15 — в Нижнекамск, еще 26 автобусов распределены по 42 районам республики.

По словам министра, за последние пять лет общее количество закупленных автобусов составило около 600 единиц. Это позволило повысить долю транспорта в нормативном состоянии (возрастом до 10 лет) до более чем 82%. В настоящее время в регионе работает 690 автобусов моложе пяти лет и 201 автобус старше десяти лет.

Для достижения целевого показателя, согласно которому к 2030 году не менее 85% общественного транспорта должно быть в нормативном состоянии. Татарстану необходимо ежегодно приобретать по 110−111 новых машин. Ханифов отметил рост пассажиропотока на автомобильном транспорте на 3,9%. В этом году на субсидирование сельских маршрутов в 36 муниципалитетах было выделено 290,9 миллиона рублей.

Напомним, в Казани утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Поездка с 1 января обойдется в 46 рублей.