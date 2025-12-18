В Татарстане за год закуплено более 120 новых автобусов

По словам министра, за последние пять лет общее количество закупленных автобусов составило около 600 единиц. Это позволило повысить долю транспорта в нормативном состоянии (возрастом до 10 лет) до более чем 82%. В настоящее время в регионе работает 690 автобусов моложе пяти лет и 201 автобус старше десяти лет.