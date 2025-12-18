Ричмонд
Омская область вошла в десятку отстающих регионов в экологическом рейтинге

Рейтинг составила общественная организация «Зеленый патруль».

Источник: Комсомольская правда

Общероссийская организация «Зеленый патруль» составила «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2025 года. По оценке экспертов, Омская область вошла в десятку отстающих.

В рейтинге Омская область заняла 76 место из 83 возможных. При составлении рейтинга эксперты оценивали уровень загрязнения воздуха и окружающей среды. Кроме нашего региона в список аутсайдеров вошли также Еврейский автономный округ (74 место), Иркутская область (75), Якутия (77), Красноярский край (78), Челябинская область (79), Оренбургская область (80), Приморский край (81), Забайкальский край (82). Худшая экологическая обстановка, по оценке экспертов, сложилась Свердловской области — она заняла в рейтинге последнее 83-е место.