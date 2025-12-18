Омская область вошла в десятку отстающих регионов в экологическом рейтинге

В рейтинге Омская область заняла 76 место из 83 возможных. При составлении рейтинга эксперты оценивали уровень загрязнения воздуха и окружающей среды. Кроме нашего региона в список аутсайдеров вошли также Еврейский автономный округ (74 место), Иркутская область (75), Якутия (77), Красноярский край (78), Челябинская область (79), Оренбургская область (80), Приморский край (81), Забайкальский край (82). Худшая экологическая обстановка, по оценке экспертов, сложилась Свердловской области — она заняла в рейтинге последнее 83-е место.