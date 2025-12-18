Точность однокубитных операций на 70-кубитном вычислителе РФ достигла почти 100%

Как подчеркнул научный сотрудник ФИАН Илья Семериков, ранее никто в мире не демонстрировал 70 кубитов на объемных ловушках. «Мы научились строить квантовые компьютеры и обращаться с большими массивами — это то, что мы уверенно продемонстрировали сегодня. Насколько мне известно, на объемных ловушках, возможно, никто в мире 70 кубитов не продемонстрировал. Достигнутый 70-кубитный показатель — это важный этап перед переходом к планарным технологиям, с которыми связано дальнейшее увеличение мощности ионных квантовых компьютеров. К слову, в этом году в рамках дорожной карты нашей группой был продемонстрирован захват одиночных ионов в планарную ионную ловушку и проведение однокубитных операций в планарных ионных ловушках. Мы очень довольны 70-кубитным результатом, но нацелены на дальнейшую работу по развитию мощности квантовых вычислителей и их практическому применению», — сказал ученый.