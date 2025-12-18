На Камчатке начали согласование запуска первой в РФ частной ракеты в 2026 году

«KAMCHATKA — одноступенчатая твердотопливная суборбитальная ракета частного производства, спроектированная и разработанная российским стартапом Space Energy. Корпус полностью выполнен из углеродного волокна, высокая объемная загрузка топлива — до 94%, используется облегченная система термозащиты на основе EPDM и погружное сопло. Ракета построена с применением углеродных композитных конструкций и компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Все системы разработаны самостоятельно, за исключением нескольких датчиков, которые были импортированы. В настоящее время начата работа по согласованию места запуска суборбитальной ракеты, он назначен на 2026 год», — рассказали в компании.