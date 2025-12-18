Ричмонд
В небе над Удмуртией появились световые столбы

РИА Новости: световые столбы появились в Удмуртии из-за непогоды.

УФА, 18 дек — РИА Новости. Жители Удмуртии наблюдали в ночном небе световые столбы, которые появляются при высокой влажности воздуха, в мороз и ясную погоду, сообщила РИА Новости синоптик Удмуртского гидрометеоцентра Анна Карганских.

Жители Кезского района Удмуртии публикуют в социальных сетях фотографии ночного неба со светящимися столбами.

Как пояснила Карганских, это световое оптическое явление, создаваемое преломлением света ледяными кристаллами, находящимися в воздухе при высокой влажности.

«Для наблюдения такого явления необходима стабильная морозная погода при малооблачном небе», — сказала собеседница агентства.