Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний

По традиции, верующие на праздник ходят в церковь и молятся святому. Как правило, к Николаю Чудотворцу обращались с молитвами об исцелении от болезней, просили помощи с замужеством. Также ему молились и земледельцы. Стол на указанный праздник был постным. Это связано с тем, что и далее продолжается Рождественский пост. Но разрешается 19 декабря рыба, а также небольшое количество вина.