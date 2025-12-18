Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний

В Беларуси православные верующие 19 декабря 2025 года отмечают день одного из самых почитаемых святых во всем мире Николая Чудотворца (Угодника). Названного святого верующие вспоминают два раза в год. Так, 22 мая отмечают день Николы Вешнего, а 19 декабря — день Николы Зимнего. Святой считается покровителем путешественников, детей, моряков, купцов.
День Николая Чудотворца, история.
Николай Чудотворец является прообразом Деда Мороза. В связи с этим, 19 декабря дети находят под подушкой подарки. У верующих святой считался вторым заступником после Бога. А еще в некоторых регионах Беларуси на праздник говорили так: «Да Мiколы няма зiмы нiколi».
День Николая Чудотворца, традиции.
По традиции, верующие на праздник ходят в церковь и молятся святому. Как правило, к Николаю Чудотворцу обращались с молитвами об исцелении от болезней, просили помощи с замужеством. Также ему молились и земледельцы. Стол на указанный праздник был постным. Это связано с тем, что и далее продолжается Рождественский пост. Но разрешается 19 декабря рыба, а также небольшое количество вина.
День Николая Чудотворца, что нельзя делать.
Не следует заниматься бытовыми делами. Запрещено ругаться на судьбу, близких и детей. Не рекомендуется отказывать нуждающимся в помощи. Кроме того, не следует грустить 19 декабря. Считалось, что таким состоянием можно навлечь сильные морозы.
День Николая Чудотворца, что можно делать.
По традиции, в день Николая Чудотворца всегда ходили в церковь, молились святому, прося у него помощи в замужестве и со здоровьем. А еще накрывали стол, за которыми собирались родственники. На праздник разрешалась рыба и немного вина. Кроме того, 19 декабря — последний день в году, когда необходимо отдать все долги.
День Николая Чудотворца, народные приметы.
Согласно приметам, заметенные дороги в названную дату обещают снегопад до Нового года. Вместе с тем с 19 декабря наступали самые короткие дни в году.
