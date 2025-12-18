Почти 550 двоен и пять троен родились в Подмосковье с начала года

«С начала года в Московской области на свет появились 547 двоен и пять троен. В регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родоразрешения. Для будущих родителей работают школы, интернет-портал, горячая линия. Будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы. В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а перинатальные центры и роддома оснащены современной медицинской техникой», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.