Почти 550 двоен и пять троен родились в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года родились 547 двоен и пять троен. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: AP 2024

«С начала года в Московской области на свет появились 547 двоен и пять троен. В регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родоразрешения. Для будущих родителей работают школы, интернет-портал, горячая линия. Будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы. В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а перинатальные центры и роддома оснащены современной медицинской техникой», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В ведомстве напомнили, что более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».