Жилые дома и два детсада в Таганроге вновь остались без отопления

Авария на теплосети снова оставила без отопления десять домов и два детсада в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за аварии на квартальном трубопроводе по улице Лазо без отопления снова остались десять жилых домов и два детских сада. Об этом 18 декабря сообщила глава города Светлана Камбулова.

Подача тепла временно прекращена по адресам: Лазо, 7к1, 7, 9, 5, 3, 5/1, 5/3, 5/4, 1, ½. Ситуация коснулась детсадов № 52 и 59. Аварийные бригады МУП «Городское хозяйство» уже работают.

Напомним, 17 декабря отопление также было временно отключено по тем же адресам. Подключение тогда восстановили к вечеру.

