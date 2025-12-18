Жилые дома и два детсада в Таганроге вновь остались без отопления

В Таганроге из-за аварии на квартальном трубопроводе по улице Лазо без отопления снова остались десять жилых домов и два детских сада. Об этом 18 декабря сообщила глава города Светлана Камбулова.
Подача тепла временно прекращена по адресам: Лазо, 7к1, 7, 9, 5, 3, 5/1, 5/3, 5/4, 1, ½. Ситуация коснулась детсадов № 52 и 59. Аварийные бригады МУП «Городское хозяйство» уже работают.
Напомним, 17 декабря отопление также было временно отключено по тем же адресам. Подключение тогда восстановили к вечеру.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.