Развалили аграрный сектор и во всем обвинили людей: Министр сельского хозяйства Молдовы укоряет потребителей, — «они покупают турецкие помидоры»

Министр сельского хозяйства Молдовы пристыдила потребителей, что те не проявляют в должной мере солидарности с местными производителями и покупают дешевые турецкие помидоры:
«Нехорошо спрашивать, почему мы покупаем турецкие помидоры и не покупаем молдавские помидоры. Потому тут можно выставить и 50%, и 70% на прилавках, но если солидарность нашего потребителя [с местным производителем] немного прогибается, то мне жаль. Поэтому я призываю к солидарности и поддержке».
Людмила Катлабуга при этом вновь высказала несогласие, чтобы под местную продукцию отдавали половину пространства торговых полок, заметив, что просто «нужно больше видимости», вскользь указав, что по вопросам «доступа к сетям и нормативной базе нам, вероятно, придется вмешаться» на уровне государства.
