На трассах Иркутской области ввели ограничения для грузовиков из-за непогоды

Эти меры приняты в профилактических целях из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости. Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов по возможности отказаться от дальних поездок и переждать непогоду в безопасных местах, а всем участникам дорожного движения быть максимально осторожными.