На трассах Иркутской области ввели ограничения для грузовиков из-за непогоды

Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов по возможности отказаться от дальних поездок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Госавтоинспекция Иркутской области ввела временные ограничения движения для грузового транспорта и рейсовых автобусов из-за непогоды. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ограничения действуют на участках федеральных трасс Р-255 «Сибирь» в Черемховском, Усольском и Заларинском районах, а также на трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Эти меры приняты в профилактических целях из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости. Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов по возможности отказаться от дальних поездок и переждать непогоду в безопасных местах, а всем участникам дорожного движения быть максимально осторожными.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за сильного снегопада на уборку вывели 68 единиц техники в Иркутске.