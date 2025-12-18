Реалистичность дипфейков требует функции подтверждения достоверности ВКС-звонков

«Два года назад банкир в Гонконге был вызван на “ВКС с лондонским офисом”, со всеми поговорил, а потом подписал чек и 25 миллионов долларов ушли не туда, куда нужно. Это сплошь и рядом происходит. Мы живем в мире, где уже не можем доверять своим чувствам. Нужны регламенты: должен быть специальный человек, который подтверждает в определенных случаях, когда идет речь о десятках миллионов долларов, что это действительно ВКС», — сказал Аветисян, выступая на IV международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2025: Человек в фокусе цифрового развития».