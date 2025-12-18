Представительство AAOIFI откроется в Казани 26 декабря

В Казани 26 декабря откроется представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). Это решение стало результатом переговоров раиса Татарстана Рустама Минниханова с руководством организации.
Соглашение о сотрудничестве было достигнуто в ноябре 2024 года во время рабочего визита главы республики в Бахрейн, где базируется AAOIFI.
Первым практическим шагом стало проведение в мае 2025 года на площадке KazanForum первой конференции организации за пределами ее штаб-квартиры. Как отмечают в Агентстве инвестиционного развития региона, открытие офиса знаменует переход от консультаций к системной работе и укрепит позиции Татарстана как центра исламских финансов в России.
Напомним, из Татарстана планируют запустить Международный исламский коридор в Афганистан. Проект предполагает организацию грузоперевозок халяльной продукции.