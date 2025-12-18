В Волгограде участников СВО освободили от туристического налога

В Волгоградской области исправили недоразумение с отсутствием льгот на уплату туристического налога для участников СВО и их семей, на которое указала прокуратура. Депутаты гордумы под конец года добавили семьи участников спецоперации в перечень лиц, которые освобождаются от турналога. До этого им приходилось платить 1% от стоимости проживания в Волгограде, но не менее 100 рублей.