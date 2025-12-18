Власти сказали о компенсационных выплатах и предоставлении жилья после ЧП в одной из многоэтажек Гомеля

Власти Гомеля сказали о выплатах и жилье после ЧП в многоэтажке по улице Косырева, где рухнули плиты перекрытия после взрыва газа. Подробности сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский после заседания городского штаба по ликвидации последствий ЧС. Об этом передает БелТА.