Власти сказали о компенсационных выплатах и предоставлении жилья после ЧП в одной из многоэтажек Гомеля

Власти Гомеля сказали о выплатах и жилье после ЧП в многоэтажке по улице Косырева, где рухнули плиты перекрытия после взрыва газа. Подробности сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский после заседания городского штаба по ликвидации последствий ЧС. Об этом передает БелТА.
Ранее Барановский рассказал про демонтаж верхних этажей дома. Он уточнил, что на контроле также остаются вопросы, касающиеся компенсационных выплат и вариантов по предоставлению арендного, социального жилья.
Городской штаб по ликвидации последствий ЧС работает в круглосуточном режиме. Он будет работать до момента полного завершения мероприятия по нормализации обстановки и восстановления дома до штатного режима эксплуатации.
Мы собрали последние новости на 18 декабря о случившемся в многоэтажке в Гомеле: «Живых людей под завалами не обнаружили, верхние этажи демонтируют».