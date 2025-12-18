Депутаты омского Заксобрания приняли бюджет региона на 2026 год

Средства дорожного фонда составят 20,4 млрд рублей. Инвестиции в инфраструктуру региона в течение трех лет составят 74 млрд рублей. Значительная часть этой суммы — федеральные средства. Они привлечены на строительство аэропорта Омск—Федоровка, Красногорского гидроузла, комплексов по обращению с ТКО.