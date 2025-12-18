Депутаты омского Заксобрания приняли бюджет региона на 2026 год

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027— 2028 годов.
Доходы бюджета в 2026 году будут немногим отличаться от расходов. Параметры доходной части бюджета составят 177 млрд рублей, расходной — 178,6 млрд. Разницу в 1,6 млрд рублей, как сообщили в правительстве региона, составят средства инфраструктурного бюджетного кредита.
Основная доля бюджетных средств будет направлена на сферы образования, здравоохранения и социальной политики. Так, на реализацию госпрограмм по развитию образования будет направлено 46,3 млрд рублей, здравоохранения — 30,1 млрд, молодежную политику — 24,3 млрд.
Средства дорожного фонда составят 20,4 млрд рублей. Инвестиции в инфраструктуру региона в течение трех лет составят 74 млрд рублей. Значительная часть этой суммы — федеральные средства. Они привлечены на строительство аэропорта Омск—Федоровка, Красногорского гидроузла, комплексов по обращению с ТКО.