Эксперт раскрыл, как отказ Турции от С-400 повлияет на сотрудничество с РФ

Аналитик подчеркнул, что в вопросе приобретения F-35 Турция действует исходя из государственных интересов. Он также обратил внимание на то, что подобные самолеты уже есть на вооружении ряда других стран альянса, поэтому потенциальную сделку между Анкарой и Вашингтоном не стоит драматизировать.