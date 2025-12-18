Ричмонд
Эксперт раскрыл, как отказ Турции от С-400 повлияет на сотрудничество с РФ

Вероятный отказ Анкары от приобретения российских зенитных комплексов С-400 едва ли окажет значительное воздействие на взаимоотношения России и Турции, учитывая роль обеих стран в Черноморском регионе, на Ближнем Востоке и Кавказе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я не думаю, что это как-то повлияет на общую ситуацию, потому что для российской стороны турецкие партнеры, в общем-то, понятны и то, из чего их политика исходит, понятно», — рассказал Коновалов.

Аналитик подчеркнул, что в вопросе приобретения F-35 Турция действует исходя из государственных интересов. Он также обратил внимание на то, что подобные самолеты уже есть на вооружении ряда других стран альянса, поэтому потенциальную сделку между Анкарой и Вашингтоном не стоит драматизировать.

Ранее Bloomberg сообщал, что из-за давления со стороны НАТО Турция не вводит в эксплуатацию российские С-400, приобретенные в 2017 году, и теперь обсуждает с Москвой возможность их возврата. Как сообщает издание, данный вопрос поднимался во время недавней встречи российского и турецкого лидеров в Ашхабаде.

Отмечается, целью потенциальной сделки для Турции является снятие напряженности в отношениях с США и получение американских истребителей F-35, доступ к которым был заблокирован из-за контракта с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше