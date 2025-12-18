Ричмонд
Бесплатные лекарства для алматинцев: маслихат внес изменения

На внеочередной сессии маслихата города Алматы от 10 декабря 2025 года внесены изменения в решение маслихата «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарств, зарегистрированным в Алматы при амбулаторном лечении бесплатно».

Источник: Zakon.kz

Так, из приложения к решению исключены препараты, выделяемые бесплатно алматинцам:

  • При фибрилляции и трепетании предсердий — Ривароксабан;
  • При остеоартрозе — Эндопротез (имплант).

При этом уточняется, что выделяются препараты при:

  • Системной красной волчанке — Ритуксимаб;
  • Дилатационнная кардиомиопатия — Валсартан+сакубитрил.

Вместе с тем добавлены заболевания, при которых выделяются лекарства бесплатно:

  • Системная красная волчанка — Анифролумаб;
  • Синдром короткой кишки — Тедуглутид;
  • Оптикомиелоневрит (болезнь Девика) — Ритуксимаб.

Решение вводится в действие с 28 декабря 2025 года.