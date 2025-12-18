Бесплатные лекарства для алматинцев: маслихат внес изменения

Так, из приложения к решению исключены препараты, выделяемые бесплатно алматинцам:
- При фибрилляции и трепетании предсердий — Ривароксабан;
- При остеоартрозе — Эндопротез (имплант).
При этом уточняется, что выделяются препараты при:
- Системной красной волчанке — Ритуксимаб;
- Дилатационнная кардиомиопатия — Валсартан+сакубитрил.
Вместе с тем добавлены заболевания, при которых выделяются лекарства бесплатно:
- Системная красная волчанка — Анифролумаб;
- Синдром короткой кишки — Тедуглутид;
- Оптикомиелоневрит (болезнь Девика) — Ритуксимаб.
Решение вводится в действие с 28 декабря 2025 года.