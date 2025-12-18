В Петербурге предъявили обвинение напавшему на учительницу школьнику и охраннице

В Петербурге следователи предъявили обвинение 15-летнему школьнику, напавшему с ножом на учительницу математики, и намерены добиться его ареста. Молодой человек сознался в покушении на убийство лишь частично. Тем временем задержанная охранница, пропустившая вооруженного подростка в школу, признала свою вину. После инцидента все петербургские школы планируют обеспечить качественными психологами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».