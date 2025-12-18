34 млрд тенге отдали кибермошенникам алматинцы

В прошлом году во всех департаментах полиции Казахстана появились управления по противодействию киберпреступности, заявила Салтанат Азирбек в подкасте Qala vision РСК Алматы. По ее словам, это было необходимо, так как большая часть преступлений, а именно 70%, связана с мошенничеством, и особенно распространено интернет-мошенничество. С каждым днем появляются новые, изощренные способы отъема денег у граждан, и жертвами чаще всего становятся пожилые люди.