34 млрд тенге отдали кибермошенникам алматинцы

В прошлом году во всех департаментах полиции Казахстана появились управления по противодействию киберпреступности, заявила Салтанат Азирбек в подкасте Qala vision РСК Алматы. По ее словам, это было необходимо, так как большая часть преступлений, а именно 70%, связана с мошенничеством, и особенно распространено интернет-мошенничество. С каждым днем появляются новые, изощренные способы отъема денег у граждан, и жертвами чаще всего становятся пожилые люди.
Азирбек отметила, что жертвы не могут трезво оценить ситуацию из-за возраста, а также дать отпор в силу своих физических возможностей. В связи с этим созданы подразделения, которые можно назвать «хакерами в погонах». В Алматинской академии МВД открыта киберлаборатория, где сотрудников обучают противодействию новым способам мошенничества.
Для борьбы с киберпреступностью используются автоматизированные программы. Например, в прошлом году алматинцы потеряли 34 миллиарда тенге, отдав их кибермошенникам. Большая часть этих средств уже возвращена, а преступления раскрыты. Азирбек считает, что кибермошенничества становятся все более распространенными из-за несознательных соотечественников, которые умышленно содействуют преступникам.
Организаторы мошенничества могут находиться в другой стране и использовать интернет для поиска жертв. Они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждают жертв взять кредит, продать квартиру или отдать все самое ценное. Есть также соотечественники, которые соглашаются участвовать в схеме в качестве дропперов — обналичивать деньги, передавать их курьером и забирать с адреса для перевода на другие счета.
В этом году была введена уголовная ответственность для дропперов, и они могут лишиться свободы на срок до 7 лет.